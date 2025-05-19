Обмін за формулою "1000 на 1000" з росією обговорювався щодо військовополонених - Зеленський

З росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Про це під час брифінгу заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За його словами, також може розглядатися "і з нашого боку були сигнали" щодо повернення українських політвʼязнів і журналістів.

Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. І це несправедливо і це поза законом, навіть поза законами війни - сказав глава держави.

Він додав, що саме по таким принципом зараз працює група на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим разом з представниками Служби безпеки та розвідок.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров під час доповіді Президенту України Володимиру Зеленському детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки, зокрема і в обміні полоненими за формулою "1000 на 1000". Вже узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні.

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов