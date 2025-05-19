Обмін за формулою "1000 на 1000" з росією обговорювався щодо військовополонених - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив про перемовини з рф щодо обміну військовополоненими "1000 на 1000". Також Україна наполягає на поверненні своїх політвʼязнів та журналістів.
З росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Про це під час брифінгу заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За його словами, також може розглядатися "і з нашого боку були сигнали" щодо повернення українських політвʼязнів і журналістів.
Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. І це несправедливо і це поза законом, навіть поза законами війни
Він додав, що саме по таким принципом зараз працює група на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим разом з представниками Служби безпеки та розвідок.
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров під час доповіді Президенту України Володимиру Зеленському детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки, зокрема і в обміні полоненими за формулою "1000 на 1000". Вже узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні.
Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов 17.05.25, 14:46 • 102558 переглядiв