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Обмен по формуле "1000 на 1000" с россией обсуждался относительно военнопленных - Зеленский

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Президент заявил о переговорах с рф по обмену военнопленными "1000 на 1000". Также Украина настаивает на возвращении своих политзаключенных и журналистов.

Обмен по формуле "1000 на 1000" с россией обсуждался относительно военнопленных - Зеленский

С россией обсуждался возможный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Об этом во время брифинга заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, также может рассматриваться "и с нашей стороны были сигналы" о возвращении украинских политзаключенных и журналистов.

Я не хочу сейчас идти в детали, менять детей на военных, мне кажется, что это... Если честно, мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться. И это несправедливо и это вне закона, даже вне законов войны

- сказал глава государства.

Он добавил, что именно по такому принципу сейчас работает группа во главе с министром обороны Рустемом Умеровым вместе с представителями Службы безопасности и разведок.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах, в частности и в обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Уже согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических, и задачи на ближайшие дни.

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов17.05.25, 14:46 • 102558 просмотров

Павел Башинский

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