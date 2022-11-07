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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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​Обмеження споживання 8 листопада: у яких областях не буде світла

​Обмеження споживання 8 листопада: у яких областях не буде світла

Київ • УНН

 • 322703 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. “Укренерго” опублікував список областей, де протягом наступної доби, 8 листопада будуть введені планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram “Укренерго”.

Цитата

“Завтра, 8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається”, — повідомляють у відомстві.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

В “Укренерго” вкотре закликають економити електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо

У відомстві пояснили, якщо не буде нових обстрілів, аварійні відключення електроенергії вводитимуть в Україні ще два тижні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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