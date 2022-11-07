Ограничение потребления 8 ноября: в каких областях не будет света
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. “Укрэнерго” опубликовал список областей, где в течение следующих суток, 8 ноября будут введены плановые отключения электроэнергии.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram “Укрэнерго”.
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“Завтра, 8 ноября, в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Ввод графиков аварийных отключений пока не предусматривается”, — сообщают в ведомстве.
Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.
В “Укрэнерго” еще раз призывают экономить электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23 :00.
Напомним
В ведомстве объяснили, если не будет новых обстрелов, аварийные отключения электроэнергии будут вводить в Украине еще две недели.