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​Ограничение потребления 8 ноября: в каких областях не будет света

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. “Укрэнерго” опубликовал список областей, где в течение следующих суток, 8 ноября будут введены плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram “Укрэнерго”.

Цитата

“Завтра, 8 ноября, в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Ввод графиков аварийных отключений пока не предусматривается”, — сообщают в ведомстве.

Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

В “Укрэнерго” еще раз призывают экономить электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23 :00.

Напомним

В ведомстве объяснили, если не будет новых обстрелов, аварийные отключения электроэнергии будут вводить в Украине еще две недели.

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