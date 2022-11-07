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Аварійні відключення світла триватимуть ще щонайменше два тижні – ДТЕК

Аварійні відключення світла триватимуть ще щонайменше два тижні – ДТЕК

Київ • УНН

 • 365504 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Якщо не буде нових обстрілів, аварійні відключення електроенергії вводитимуть в Україні ще два тижні. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Деталі

Сахарук зазначив, що відключення триватимуть доти, доки не відремонтують лінії та енергетичну інфраструктура для того або не будуть додані генеруючі потужності.

"Якщо не буде обстрілів нових та руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом. Давайте скажемо, протягом наступних двох тижнів", – сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДТЕК поскаржилися на закінчення обладнання для енергооб'єктів після ворожих ударів

Виконавчий директор ДТЕК пояснив, що у центральному та північному регіоні є великі дефіцити електроенергії, тому застосовують графіки не лише погодинних вимкнень, але й аварійних.

"Київ, Київська область також у цьому списку, і саме тому ми отримуємо зараз ситуацію, коли є відключення і за графіком, і аварійні", – розповів Сахарук.

Нагадаємо

З настанням холодів росія націлилася на українські енергооб'єкти. Після масованих ударів 10 жовтня було пошкоджено третину енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи навіть більші за попередні. Для стабілізації ситуації ввели віялові відключення.

У ніч на 27 жовтня рф знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Після цього українцям ввели жорсткіші і триваліші обмеження електропостачання.

Українські Національні Новини

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