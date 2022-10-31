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У ДТЕК поскаржилися на закінчення обладнання для енергооб'єктів після ворожих ударів

У ДТЕК поскаржилися на закінчення обладнання для енергооб'єктів після ворожих ударів

Київ • УНН

 • 217683 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі України, заявив, що у компанії використали вже запас обладнання, необхідне для енергооб'єктів після ворожих ударів, передає УНН.

Цитата

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох «хвиль атак», які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів, які потрібно купувати. І зараз вже є певні складності з купівлею цього обладнання, тому що це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", - сказав Сахарук у відповідь на запитання, що робить компанія для роботи ТЕС, якими можливості і потужності є у компанії

"Ту велику кількість обладнання, що у нас було, ми вже поставили. Нове потрібно придбавати", - зауважив Сахарук.

Доповнення

росія з приходом холодів націлилася на об'єкти енергетики в Україні. Після масованих ударів рф з 10 жовтня постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи більші за наслідки 10-12 жовтня. Для стабілізації ситуації ввели віялові відключення.

У ніч на 27 жовтня рф знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Після цього українцям ввели жорсткіші і триваліші обмеження електропостачання.

31 жовтня вранці росія знову завдала ударів по об'єктах енергоінфраструктури України.

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