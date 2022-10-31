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Укренерго після ранкових атак відмінило графіки віялових відключень, введено локальні обмеження

Укренерго після ранкових атак відмінило графіки віялових відключень, введено локальні обмеження

Київ • УНН

 • 329189 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Укренерго після ранкових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру відмінило графіки погодинних відключень, які були введені відсьогодні в усіх регіонах, натомість введено локальні обмеження споживачів в межах областей, їх може бути змінено, повідомили у компанії, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі відмінені. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В Укренерго зазначили, що ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. "Допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло. Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження", - наголосили у компанії.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

Російські окупанти сьогодні ракетами та дронами атакували 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Без електропостачання залишилися сотні населених пунктів у 7 областях України.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергії після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.

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