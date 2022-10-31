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Ракетами та дронами атаковано 10 регіонів, у семи областях люди без світла - Шмигаль

Ракетами та дронами атаковано 10 регіонів, у семи областях люди без світла - Шмигаль

Київ • УНН

 • 220937 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти сьогодні ракетами та дронами атакували 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Без електропостачання залишилися сотні населених пунктів у 7 областях України. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль — не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України", - написав Шмигаль у Телеграм.

Деталі

Прем'єр наголосив, що наслідки могли бути набагато гіршими. "Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - наголосив він.

Також він подякував енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак. "Ремонтні бригади працюють на повну потужність", - зауважив очільник уряду.

"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу", - підкреслив Шмигаль.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.

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