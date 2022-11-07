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Аварийные отключения света продлятся еще как минимум две недели – ДТЭК

Аварийные отключения света продлятся еще как минимум две недели – ДТЭК

Киев • УНН

 • 365503 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Если не будет новых обстрелов, аварийные отключения электроэнергии будут вводить в Украине еще две недели. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

Сахарук отметил, что отключения будут продолжаться до тех пор, пока не отремонтируют линии и энергетическую инфраструктуру или не будут добавлены генерирующие мощности.

"Если не будет обстрелов новых и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время. Давайте скажем, в течение следующих двух недель", – сказал он.

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Исполнительный директор ДТЭК объяснил, что в центральном и северном регионе есть большие дефициты электроэнергии, поэтому применяют графики не только почасовых отключений, но и аварийных.

"Киев, Киевская область тоже в этом списке, и именно поэтому мы получаем сейчас ситуацию, когда есть отключения и по графику, и аварийные", – рассказал Сахарук.

Напомним

С приходом холодов россия нацелилась на объекты энергетики в Украине. После массированных ударов 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. После очередной атаки 22 октября в Укрэнерго сообщили, что масштабы повреждений от ударов сопоставимые или даже больше предыдущих. Для стабилизации ситуации ввели веерные отключения.

В ночь на 27 октября рф снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. После этого украинцам ввели более жесткие и продолжительные ограничения электроснабжения.

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