Обладнали нарколабораторію у гаражах: на Львівщині викрили двох чоловіків

На Львівщині судитимуть 34-річного мешканця Трускавця. Він разом зі спільником обладнав у гаражах міста підпільну нарколабораторію. Про це повідомляє поліції Львівської області, пише УНН.

В облаштованій у гаражах лабораторії 34-річний мешканець міста Трускавець разом зі спільником виготовляли до 40 кілограмів психотропних речовин на місяць. В подальшому їх розповсюджували, закладаючи "мастерклади" у західних областях України, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили значні об’єми прекурсорів та інгредієнтів, а також засоби та лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, саму речовину "PVP" у різних аморфних станах, а також наркотичний засіб "канабіс", нарковмісні таблетки, засоби для фасування та інші речові докази.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2, ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, ч.3 ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, ч.2 ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Контрабанда наркотиків на мільйони гривень: перекрито масштабний канал постачання до України