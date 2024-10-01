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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оборудовали нарколабораторию в гаражах: на Львовщине разоблачили двух мужчин

Оборудовали нарколабораторию в гаражах: на Львовщине разоблачили двух мужчин

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 22:36  •  1303 просмотра

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В Трускавце двое мужчин изготавливали до 40 кг психотропов в месяц. Во время обысков изъяты прекурсоры, оборудование и наркотические вещества.

На Львовщине будут судить 34-летнего жителя Трускавца. Он вместе с сообщником оборудовал в гаражах города подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает полиции Львовской области, пишет УНН.

В обустроенной в гаражах лаборатории 34-летний житель города Трускавец вместе с сообщником изготавливали до 40 килограммов психотропных веществ в месяц. В дальнейшем их распространяли, закладывая «мастерклады» в западных областях Украины,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли значительные объемы прекурсоров и ингредиентов, а также средства и лабораторное оборудование для изготовления психотропов, само вещество «PVP» в различных аморфных состояниях, а также наркотическое средство «каннабис», наркосодержащие таблетки, средства для фасовки и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2, ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, ч.1 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, ч. 3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, ч.1 ст.209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины, ч.2 ст.311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Контрабанда наркотиков на миллионы гривен: перекрыт масштабный канал поставки в Украину25 сентября 2024, 11:14 • 12815 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
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