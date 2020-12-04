ОАСК просять відмінити результати конкурсу на кращий ескіз великого Герба

“Суд просять визнати не чинними результат конкурсу "На кращий ескіз великого Державного Герба України“ та нормативно-правовий акт, яким затверджено відповідний результат”, — йдеться в повідомленні.

Також ОАСК просять визнати конкурс, проведений Міністерством культури та інформаційної політики, таким, що був проведений з порушенням постанови ВРУ “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз Державного Герба України”, а також постанови КМУ, згідно з якою уряд, зокрема, зобов’язав Мінкульт забезпечити суспільне обговорення ескізу.

“Водночас, разом з позовною заявою до суду було подане клопотання про витребування доказів, де позивач просить суд витребувати у Міністерства документи про здійснення всебічного суспільного обговорення ескізу, а саме: план заходів та дату інформаційного оголошення про обговорення, кількість зареєстрованих учасників обговорення, а також висновки та рекомендації оргкомітету”, — зазначається в повідомленні.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомлялося, у Мінкульті обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Нагадаємо, бізнесмен і колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який входив до групи, що зайняла третє місце в конкурсі на ескіз великого Державного Герба України, розповів, що конкурсна комісія не оцінила їхній ескіз із зашифрованим в ньому бінарним кодом UA. Тим часом у мережі почалася хвиля обговорення ескіза-переможця з критикою. У мережі поширилися пародії на ескіз.

Додамо, що 30 вересня Кабмін схвалив конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.

Нагадаємо, що чималі премії за кращий ескіз великого Державного Герба дозволили видати з держказни.



