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ОАСК просят отменить результаты конкурса на лучший эскиз большого Герба

ОАСК просят отменить результаты конкурса на лучший эскиз большого Герба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Окружной административный суд города Киева просят признать недействительными результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

"Суд просят признать недействительным результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат", - говорится в сообщении.

Также ОАСК просят признать конкурс, проведенный Министерством культуры и информационной политики, таким, которым проведен с нарушением постановления ВРУ "Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины", а также постановления КМУ, согласно которому правительство, в частности, обязало Минкульт обеспечить общественное обсуждение эскиза.

"Вместе с тем, наряду с исковым заявлением в суд было подано ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета", - отмечается в сообщении.

На данный момент Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщалось, в Минкульте выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Напомним, бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который входил в группу, занявшую третье место в конкурсе на эскиз большого Государственного Герба Украины, рассказал, что конкурсная комиссия не оценила их эскиз с зашифрованным в нем бинарным кодом UA. Между тем в сети началась волна обсуждения эскиза-победителя с критикой. В сети распространились пародии на эскиз.

Добавим, что 30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

Напомним, что немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба позволили выдать из госказны.

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