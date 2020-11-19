У Мінкульті обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України

“Кращий ескіз великого Державного Герба України обраний!” - заявив урядовець.

За словами Ткаченка, переможців визначало фахове журі, на чолі з Андрієм Гречило, автором Малого герба. Усі є фахівцями з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт.

“Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб”, - зазначив Ткаченко.

Додамо, що наступний крок у запровадженні гербу підготовлений Мін’юстом проект Закону України «Про державні символи», який передадуть до ВРУ.

“Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як великий Державний Герб. Довга історія з визначенням ескізу Великого гербу має усі шанси нарешті завершитись!”, - підсумував міністр.

Додамо, що 30 вересня Кабмін схвалив конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба.



Нагадаємо, що чималі премії за кращий ескіз великого Державного Герба дозволили видати з держказни.