Чималі премії за кращий ескіз великого Державного Герба дозволили видати з держказни

"Кабмін затвердив можливість використання державних грошей для виплати за кращий ескіз Великого державного гербу України", - повідомив Гончаренко.

Він нагадав, що виплати по конкурсу будуть становити: перша премія — 100 000 грн, друга премія — 50 000 грн, третя премія — 30 000 грн.

Раніше Верховна Рада зобов’язала уряд до 1 грудня обрати ескіз великого Державного Герба.

30 вересня Кабмін схвалив конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба і пообіцяв чималі премії.

Тим часом історики критикують поспіх депутатів і вказують на те, що тризуба цілком достатньо.