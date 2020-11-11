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Чималі премії за кращий ескіз великого Державного Герба дозволили видати з держказни

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів затвердив можливість використання державних грошей для виплати за кращий ескіз Великого Державного Герба України. Про це з засідання уряду у середу, 11 листопада, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Кабмін затвердив можливість використання державних грошей для виплати за кращий ескіз Великого державного гербу України", - повідомив Гончаренко.

Він нагадав, що виплати по конкурсу будуть становити: перша премія — 100 000 грн, друга премія — 50 000 грн, третя премія — 30 000 грн.

Раніше Верховна Рада зобов’язала уряд до 1 грудня обрати ескіз великого Державного Герба.

30 вересня Кабмін схвалив конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба і пообіцяв чималі премії.

Тим часом історики критикують поспіх депутатів і вказують на те, що тризуба цілком достатньо.

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