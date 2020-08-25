Рада зобов’язала уряд до 1 грудня обрати ескіз великого Державного Герба

“Доручити Кабінету міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України у такі етапи:



до 1 жовтня 2020 року утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.



до 1 листопада 2020 року здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України.



1 грудня 2020 року визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу”, - йдеться у тексті постанови.



Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити в цілому проект постанови про обрання до 1 грудня 2020 року великого Державного Герба України.