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Рада зобов’язала уряд до 1 грудня обрати ескіз великого Державного Герба

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба і обрання переможця до 1 грудня 2020 року. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада зобов’язала уряд до 1 грудня обрати ескіз великого Державного Герба

“Доручити Кабінету міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України у такі етапи:

  • до 1 жовтня 2020 року утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.
  • до 1 листопада 2020 року здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України.
  • 1 грудня 2020 року визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу”, - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити в цілому проект постанови про обрання до 1 грудня 2020 року великого Державного Герба України.

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