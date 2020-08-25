Раді рекомендували ухвалити постанову про обрання великого Державного Герба

“Пропоную рекомендувати ВРУ проект постанови №3994, за наслідками розгляду прийняти в цілому”, - сказав голова комітету Андрій Клочко.

Відтак, члени комітету ухвалили відповідне рішення.

“Безумовно, ми підтримуємо проект постанови. Долучимося до супроводження та організації процесу добору кращого ескізу”, - сказав міністр юстиції України Денис Малюська під час обговорення питання.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України сьогодні збереться на позачергову сесію, де планує розглянути низку питань, зокрема президентський законопроект про збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн та постанову про ескіз великого Державного Герба.



