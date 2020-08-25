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Раде рекомендовали принять постановление об избрании большого Государственного Герба

Киев • УНН

 • 18791 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления об избрании в 1 декабря 2020 года большого Государственного Герба Украины, передает корреспондент УНН.

Раде рекомендовали принять постановление об избрании большого Государственного Герба

"Предлагаю рекомендовать ВРУ проект постановления №3994, по результатам рассмотрения принять в целом", - сказал председатель комитета Андрей Клочко.

Следовательно, члены комитета приняли соответствующее решение.

"Безусловно, мы поддерживаем проект постановления. Присоединимся к сопровождению и организации процесса отбора лучшего эскиза", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська при обсуждении вопроса.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в том числе президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление об эскизе большого Государственного Герба.

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