ВР сьогодні планує розглянути питання про збільшення мінімальної зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України сьогодні збереться на позачергову сесію, де планує розглянути низку питань, зокрема президентський законопроект про збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн та постанову про ескіз Державного Герба. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВРУ.
Так, парламентарі планують розглянути президентський законопроект № 3963 про внесення змін до ЗУ “Про державний бюджет на 2020 рік” щодо підняття мінімальної зарплати до 5 тис. грн, а також альтернативні до нього № 3963-1, 3963-2.
Також планується розглянути проект постанови № 3995 щодо визначення кращого ескізу великого Державного герба України до 1 грудня 2020 року.
Окрім того, парламентарі планують розглянути питання ратифікації: про отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі до 1,2 млрд євро; про фінансову угоду “Європейські дороги України ІІІ” щодо розвитку трансєвропейської транспортної мережі.
Як повідомляв УНН раніше, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.