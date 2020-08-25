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ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос об увеличении минимальной зарплаты

Киев • УНН

 • 14421 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в том числе президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление о эскизе Государственного Герба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВРУ.

ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос об увеличении минимальной зарплаты

Так, парламентарии планируют рассмотреть президентский законопроект № 3963 о внесении изменений в ЗУ “О государственном бюджете на 2020 год” относительно поднятия минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, а также альтернативные к нему № 3963-1, 3963-2.

Также планируется рассмотреть проект постановления № 3995 относительно определения лучшего эскиза большого Государственного герба Украины до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть вопрос ратификации: о получении Украиной макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1,2 млрд евро; о финансовой соглашение “Европейские дороги Украины III” по развитию трансевропейской транспортной сети.

Как сообщал УНН ранее, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

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