Зеленський хоче підвищити мінімалку до 5 тисяч гривень: текст законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
“Основною метою законопроекту є підвищення у поточному році розміру мінімальної заробітної плати та визначення обсягів ресурсів для фінансового забезпечення реалізації відповідної пропозиції. Проектом змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня 5 000 гривень у місячному розмірі (зростання на 5,86 відсотка)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 гривень (підвищення становитиме 5,86 відсотка).
Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстрували законопроект №3963 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік", поданий Президентом Володимиром Зеленським.