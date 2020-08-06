Зеленський вніс у Раду законопроект щодо збільшення мінімальної зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Верховній раді України зареєстрували законопроект №3963 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік", поданий Президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН із посиланням на картку законопроекту, розміщену на сайті ВР.
"Одержано Верховною Радою. Передано на розгляд керівництву", - йдеться у графі "Дати та стан проходження".
Ініціатор документу - Президент Володимир Зеленський. Також зазначається, що проект закону визначений Зеленським як невідкладний.
Наразі текст законопроекту відсутній.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Офісі Президента заявляли, що Зеленський внесе на розгляд парламенту законопроект "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року. В ОП також повідомляли, що очікується, що Рада розгляне та затвердить зміни до основного фінансового документа до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту".