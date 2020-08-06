Зеленський вніс у Раду законопроект щодо збільшення мінімальної зарплати

"Одержано Верховною Радою. Передано на розгляд керівництву", - йдеться у графі "Дати та стан проходження".

Ініціатор документу - Президент Володимир Зеленський. Також зазначається, що проект закону визначений Зеленським як невідкладний.



Наразі текст законопроекту відсутній.



Нагадаємо, раніше сьогодні в Офісі Президента заявляли, що Зеленський внесе на розгляд парламенту законопроект "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року. В ОП також повідомляли, що очікується, що Рада розгляне та затвердить зміни до основного фінансового документа до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту".