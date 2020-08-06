Зеленський внесе до Ради законопроект щодо збільшення мінімалки — ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подає на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня поточного року. Про це повідомила заступник керівника Офісу Глави держави Юлія Ковалів під час брифінгу у Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Це важливий законопроект, який сьогодні вноситься Президентом до парламенту", – зазначила Ковалів, додавши, що "це перший крок для підняття соціальних гарантій громадянам".
Так, очікується, що ВР розгляне та затвердить зміни до основного фінансового документа до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту", повідомила вона.
Ковалів також зазначила, що, відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування таких збільшених заробітних плат стане насамперед економія на обслуговуванні державного боргу.
Заступник керівника ОП нагадала, що минулого тижня уряд схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, у якому також передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати – до 6000 та 6500 гривень у 2021 році.
"На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, як передбачено законом, буде подано урядом до парламенту 15 вересня цього року", – сказала Ковалів.
Як повідомляв УНН, у Національному банку не виключили, що збільшення розміру мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію та рівень безробіття в Україні.