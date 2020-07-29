Шмигаль розповів, як зростатиме мінімалка у найближчі роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, мінімальна зарплата у 2021 році підвищиться до 6250 грн в середньому, а у 2023-му зросте до понад 7 тисяч грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент УНН.
"Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, складає 6250 грн в середньому. Тобто так, як ми і говорили, - 6 тис. на початку року, 6500 - у другому півріччі. У 2022 році - 6700 грн, у 2023 році - 7200 грн", - зазначив прем’єр.
Він також наголосив, що це прогнозні очікування, які розроблені Міністерством економіки.
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Раніше сьогодні Кабмін схвалив макроекономічний прогноз на 2021-2023 роки.
Нагадаємо, у Національному банку не виключили, що збільшення розміру мінімальної зарплати може вплинути на інфляцію та рівень безробіття в Україні.