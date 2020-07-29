Шмыгаль рассказал, как будет расти минималка в ближайшие годы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94533 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107649 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112513 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142875 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113895 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136769 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103216 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102719 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104976 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102239 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Шмыгаль рассказал, как будет расти минималка в ближайшие годы

Шмыгаль рассказал, как будет расти минималка в ближайшие годы

Киев  •  УНН

 • 18273 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн в среднем, а в 2023-м вырастет до более 7 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.

"Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть так, как мы и говорили, - 6 тыс. в начале года, 6500 - во втором полугодии. В 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7200 грн", - отметил премьер.

Он также отметил, что это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%

Ранее сегодня Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы.

Напомним, в Национальном банке не исключили, что увеличение размера минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию и уровень безработицы в Украине.

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