Шмыгаль рассказал, как будет расти минималка в ближайшие годы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн в среднем, а в 2023-м вырастет до более 7 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.
"Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть так, как мы и говорили, - 6 тыс. в начале года, 6500 - во втором полугодии. В 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7200 грн", - отметил премьер.
Он также отметил, что это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики.
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Ранее сегодня Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы.
Напомним, в Национальном банке не исключили, что увеличение размера минимальной зарплаты может повлиять на инфляцию и уровень безработицы в Украине.