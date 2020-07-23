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У Нацбанку заявили про можливий вплив збільшення мінімалки на інфляцію

У Нацбанку заявили про можливий вплив збільшення мінімалки на інфляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Національному банку не виключають, що збільшення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на інфляцію та рівень безробіття в Україні. Про це на брифінгу у четвер повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.

"Потрібно розуміти, що це лише частина рівняння: якщо ви підвищуєте мінімальну заробітну плату, це також змінює й інші макроекономічні параметри. І дискусія з цього триває.

Наразі ми бачимо, якщо без цього, то інфляція буде залишатися в цільовому діапазоні, а якщо змоделювати ситуацію, і буде підвищення мінімальної заробітної плати, причому достатньо суттєве, це буде впливати на макроекономічні показники, це буде впливати на показники бюджету, інфляцію і на безробіття, ну, і, відповідно, на реакцію Національного банку з точки зору відсоткової ставки", - зазначив Сологуб.

З його слів, водночас, наразі в базовому прогнозі НБУ не змінювали попередні припущення щодо зростання мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, Кабмін планує з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тис. грн, а вже наступного року, з 1 січня, збільшити спочатку до 6 тис. грн, а з 1 липня наступного року - до 6,5 тис. грн.

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