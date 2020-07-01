З 1 вересня уряд планує встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів планує з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тис. грн, а вже наступного року, з 1 січня, збільшити спочатку до 6 тис. грн, а з 1 липня наступного року - до 6,5 тис. грн. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тис. грн, а вже наступного року, з 1 січня, вона збільшиться спочатку до 6 тис. грн, а з 1 липня наступного року вона зросте до 6,5 тис. грн", - сказав Шмигаль.
Він додав, що таке зростання в умовах скорочення імпорту має забезпечити збільшення споживання саме української продукції наших виробників і буде мати позитивний ефект для бізнесу та бюджету в цілому.
Нагадаємо, що в Україні з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік, підвищується прожитковий мінімум на 91 грн - до 2 118 грн.
Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.