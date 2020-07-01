С 1 сентября правительство планирует установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров планирует с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн, а уже в следующем году, с 1 января, увеличить сначала до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.