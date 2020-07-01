С 1 сентября правительство планирует установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров планирует с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн, а уже в следующем году, с 1 января, увеличить сначала до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн, а уже в следующем году, с 1 января, она увеличится сначала до 6 тыс. Грн, а с 1 июля следующего года она вырастет до 6,5 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить увеличение потребления именно украинской продукции наших производителей и будет иметь положительный эффект для бизнеса и бюджета в целом.
Напомним, что в Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн.
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4 723 гривны и с 1 июля не меняется.