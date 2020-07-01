Відсьогодні підвищено прожитковий мінімум
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік, підвищується прожитковий мінімум на 91 грн - до 2 118 грн, повідомляє УНН.
Так, згідно з Державним бюджетом на 2020 рік, установлено прожитковий мінімум:
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- на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:
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- з 1 липня – 2 118 гривень,
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- для основних соціальних і демографічних груп населення на одну особу в розрахунку на місяць:
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- дітей віком до 6 років: з 1 липня – 1 859 гривень,
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 2 318 гривень,
- працездатних осіб: з 1 липня – 2 197 гривень,
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 липня – 1 712 гривень,
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Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.
Нагадаємо, з 1 липня українцям перерахували розмір пенсій через збільшення прожиткового мінімуму.