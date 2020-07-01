Відсьогодні підвищено прожитковий мінімум

Так, згідно з Державним бюджетом на 2020 рік, установлено прожитковий мінімум:



на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:





з 1 липня – 2 118 гривень,



для основних соціальних і демографічних груп населення на одну особу в розрахунку на місяць:





дітей віком до 6 років: з 1 липня – 1 859 гривень,

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 2 318 гривень,

працездатних осіб: з 1 липня – 2 197 гривень,

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 липня – 1 712 гривень,



Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.

Нагадаємо, з 1 липня українцям перерахували розмір пенсій через збільшення прожиткового мінімуму.