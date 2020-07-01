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З 1 липня українцям перерахували розмір пенсій через збільшення прожиткового мінімуму

З 1 липня українцям перерахували розмір пенсій через збільшення прожиткового мінімуму

Київ • УНН

 • 104618 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Пенсійний фонд України.

Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.

Нагадаємо, Уряд планує запровадити накопичувальну пенсію з 2021 року.

Українські Національні Новини

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