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С 1 июля украинцам пересчитали размер пенсий из-за увеличения прожиточного минимума

С 1 июля украинцам пересчитали размер пенсий из-за увеличения прожиточного минимума

Киев  •  УНН

 • 104617 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, что исчисляется от прожиточного минимума.

Перерасчет проведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Напомним, правительство планирует ввести накопительную пенсию с 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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