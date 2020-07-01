С сегодняшнего дня повышен прожиточный минимум
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн, сообщает УНН.
Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:
-
- на одного человека в расчете на месяц в размере:
-
-
- с 1 июля - 2118 гривен,
-
- для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
-
-
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,
- трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен,
-
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.
Напомним, с 1 июля украинцам перечислили размер пенсий из-за увеличения прожиточного минимума.