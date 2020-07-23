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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116241 просмотра

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В Нацбанке заявили о возможном влиянии увеличения минималки на инфляцию

В Нацбанке заявили о возможном влиянии увеличения минималки на инфляцию

Киев  •  УНН

 • 14448 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Национальном банке не исключают, что увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию и уровень безработицы в Украине. Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

"Нужно понимать, что это лишь часть уравнения: если вы повышаете минимальную заработную плату, это также меняет и другие макроэкономические параметры. И дискуссия по этому продолжается.

Сейчас мы видим, если без этого, то инфляция будет оставаться в целевом диапазоне, а если смоделировать ситуацию, и будет повышение минимальной заработной платы, причем достаточно существенное, это будет влиять на макроэкономические показатели, это будет влиять на показатели бюджета, инфляцию и на безработицу, ну, и, соответственно, реакцию Национального банка с точки зрения процентной ставки", - отметил Сологуб.

По его словам, в то же время, сейчас в базовом прогнозе НБУ не меняли предыдущие предположения относительно роста минимальной заработной платы.

Напомним, Кабмин планирует с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн, а уже в следующем году, с 1 января, увеличить сначала до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.

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