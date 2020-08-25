Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать эскиз большого Государственного Герба

"Поручить Кабинету министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины в следующие этапы:



к 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.



к 1 ноября 2020 года осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.



1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - говорится в тексте постановления.



Напомним, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом проект постановление об избрании до 1 декабря 2020 года большого Государственного Герба Украины.