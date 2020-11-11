Немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба разрешили выдать из госказны

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 30270 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 56409 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 75967 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 87259 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96916 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113501 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114963 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126354 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156252 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202398 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Об этом с заседания правительства в среду, 11 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз Большого государственного герба Украины", - сообщил Гончаренко.

Он напомнил, что выплаты по конкурсу будут составлять: первая премия - 100 000 грн, вторая премия - 50 000 грн, третья премия - 30 000 грн.

Ранее Верховная Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать лучший эскиз большого Государственного Герба.

30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и пообещал немалые премии.

Между тем историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно.

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