Немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба разрешили выдать из госказны

"Кабмин утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз Большого государственного герба Украины", - сообщил Гончаренко.

Он напомнил, что выплаты по конкурсу будут составлять: первая премия - 100 000 грн, вторая премия - 50 000 грн, третья премия - 30 000 грн.

Ранее Верховная Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать лучший эскиз большого Государственного Герба.

30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и пообещал немалые премии.

Между тем историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно.