Немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба разрешили выдать из госказны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Об этом с заседания правительства в среду, 11 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Кабмин утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз Большого государственного герба Украины", - сообщил Гончаренко.
Он напомнил, что выплаты по конкурсу будут составлять: первая премия - 100 000 грн, вторая премия - 50 000 грн, третья премия - 30 000 грн.
Ранее Верховная Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать лучший эскиз большого Государственного Герба.
30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и пообещал немалые премии.
Между тем историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно.