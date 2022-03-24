NY Times: у США розробляють план на випадок застосування росією хімічної зброї

КИЇВ. 24 березня. УНН. Білий дім зібрав команду посадовців з нацбезпеки (Tiger Team), щоб обговорити сценарії того, як США та їхні союзники реагуватимуть, якщо президент росії володимир путін застосує свої запаси хімічної, біологічної чи ядерної зброї. Вони збираються тричі на тиждень на секретних сесіях, повідомляє УНН з посиланням на New York Times.