NY Times: у США розробляють план на випадок застосування росією хімічної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Білий дім зібрав команду посадовців з нацбезпеки (Tiger Team), щоб обговорити сценарії того, як США та їхні союзники реагуватимуть, якщо президент росії володимир путін застосує свої запаси хімічної, біологічної чи ядерної зброї. Вони збираються тричі на тиждень на секретних сесіях, повідомляє УНН з посиланням на New York Times.
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Зі слів кількох офіційних осіб, причетних до процесу, команда розглядає варіанти реакцій, якщо путін досягне території НАТО, щоб атакувати конвої, які везуть зброю та допомогу в Україну.
Tiger Team також обговорюють ймовірність того, що росія поширить війну на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію, та як підготувати європейські країни до припливу біженців у масштабах, які до цього не спостерігали.
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Очікується, що ці надзвичайні ситуації будуть центральними на позачерговій сесії у Брюсселі в четвер, коли президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться з лідерами 29 інших країн Альянсу.
На сьогодні Білий дім та генсек НАТО Йенс Столтенберг мають більше доказів того, що російський диктатор застосує найпотужнішу зброю зі свого арсеналу, ніж це було місяць тому, повідомляють журналісти.
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Одним з головних питань, які обговорюють Tiger Team, - це поріг, який може спонукати Альянс застосувати військову силу в Україні. Байден дав зрозуміти, що він дуже неохоче це робить, побоюючись, що пряме зіткнення з Росією може вивести конфлікт з-під контролю, зазначають журналісти. Як заявив президент США нещодавно, це “Третя світова війна”.
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