У Пентагоні відреагували на заяви кремля про застосування ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Речник Пентагону Джон Кірбі засудив риторику росії щодо потенційного використання ядерної зброї та назвав її “небезпечною”. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Цитата
“Не так має діяти відповідальна ядерна держава”, - сказав Кірбі журналістам.
Він наголосив, що посадовці Пентагону “не бачили нічого, що могло б призвести до висновку, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування”. За ситуацією стежать щодня, додав Кірбі.
Додамо
В інтерв'ю кореспондентові CNN речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю, якщо для країни “виникне екзистенційна загроза”.
На запитання, чого вже досяг, на його думку, путін в Україні, Пєсков відповів: “поки нічого не досяг”.
Нагадаємо
Через провал у війні в Україні диктатор путін відмовився слухати власну розвідку. Він, повідомляють у ЗМІ, дотримується своїх переконань щодо України й постійно транслює їх як у росії, так і за її межами.