Путін відмовився слухати власну розвідку через провал у війні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через провал у війні в Україні, яку ініціювала російська федерація, диктатор країни володимир путін відмовився слухати власну розвідку, оскільки вважає, що сам знає більше про Україну, ніж всі інші. Про це пише Focus, повідомляє УНН.
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Як пише відомство, Путін публічно принизив главу зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. А вже через кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ.
Так, генерал Сергій Бесіда і ще один офіцер спецслужби були допитані і посаджені під домашній арешт. Заступник начальника Національної гвардії Роман Гаврилов був відправлений у відставку.
Видання повідомляє, що всі ці випадки пов'язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі в усьому звинувачують саме розвідку.
На думку експертів, які цитує Focus, путін дотримується своїх переконань щодо України і постійно транслює їх в росії, і за її межами. У зв'язку з цим, повідомляти диктатору невтішні новини - великий виклик на який ніхто не наважується.
Путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає більше про Україну, ніж всі інші.
Повідомляється, що єдиний, до кого прислухається лідер терористів - це міністр оборони Шойгу, і можливо, Секретар Ради безпеки Микола Патрушев.
Додамо
Раніше УНН повідомляв, що президент рф володимир путін змінив близько 1000 персональних співробітників і асистентів у лютому. Він боїться, що його можуть отруїти.