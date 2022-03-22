Через страх быть убитым путин уволил тысячи охранников и секретарей - СМИ

Детали

Как отметило американское издание со ссылкой на собственный источник в российском правительстве, в окружении путина больше всего обновился штат охранников, поваров и секретарей.

Эксперты отмечают, что глава россии больше всего боится отравления.

Напомним

Российская элита рассматривает возможность отстранения президента россии владимира путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезни, или другая "случайность".