Через страх быть убитым путин уволил тысячи охранников и секретарей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент рф владимир путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале. Он боится, что его могут отравить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Beast.
Детали
Как отметило американское издание со ссылкой на собственный источник в российском правительстве, в окружении путина больше всего обновился штат охранников, поваров и секретарей.
Эксперты отмечают, что глава россии больше всего боится отравления.
Напомним
Российская элита рассматривает возможность отстранения президента россии владимира путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезни, или другая "случайность".