Через страх бути вбитим путін звільнив тисячі охоронців та секретарів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент рф володимир путін змінив близько 1000 персональних співробітників та асистентів у лютому. Він боїться, що його можуть отруїти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Beast.
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Як зазначило американське видання з посиланням на власне джерело в російському уряді, в оточенні путіна найбільше оновився штат охоронців, кухарів та секретарів.
Експерти відзначають, що глава росії найбільше боїться отруєння.
Нагадаємо
Російська еліта розглядає можливість відсторонення президента росії володимира путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша "випадковість".