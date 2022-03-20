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Отруєння чи нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення путіна – розвідка

Отруєння чи нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення путіна – розвідка

Київ • УНН

 • 510584 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російська еліта розглядає можливість відсторонення президента росії володимира путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша «випадковість». Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Цитата

«В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до володимира путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними розвідки, певна частина російської політичної еліти рф розглядає в якості наступника путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова.

«Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії», - зазначається в повідомленні.

В ГУР зазначають, що відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади.

«Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша «випадковість».
Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація надійшла саме від російської сторони.

«Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ», - інформує розвідка.

Доповнення

Президент США Джо Байден назвав президента росії володимира путіна "справжнім головорізом".

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