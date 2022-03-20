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Отравление или несчастный случай: российская элита рассматривает возможность отстранения путина - разведка

Отравление или несчастный случай: российская элита рассматривает возможность отстранения путина - разведка

Киев • УНН

 • 510582 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российская элита рассматривает возможность отстранения президента россии владимира путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезни, или другая "случайность". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Цитата

"В среде российской финансово-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных к владимиру путину. Их цель - скорейшее отстранение путина от власти и восстановления экономических связей с Западом, разрушенных через войну в Украине", — говорится в сообщении.

Детали

По данным разведки, определенная часть российской политической элиты рф рассматривает в качестве преемника путина - директора ФСБ Александра Бортникова.

"Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны русского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ - роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии", — отмечается в сообщении.

В ГУР отмечают, что известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают различные варианты отстранения путина от власти.

"В частности, не исключается отравление, внезапная болезни, или другая "случайность".
Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация поступила именно от российской стороны.

"Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства рф", - информирует разведка.

Дополнение

Президент США Джо Байден назвал президента россии владимира путина "настоящим головорезом".

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