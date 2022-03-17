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Байден назвав Путіна "кривавим диктатором і справжнім головорізом"

Байден назвав Путіна "кривавим диктатором і справжнім головорізом"

Київ • УНН

 • 94352 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом", виступаючи у четвер на заході, присвяченому Дню Святого Патріка. Слова прездента наводить CNN, передає УНН.

Деталі

На щорічному обіді друзів Ірландії на Капітолійському пагорбі Байден назвав Путіна "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України".

Байден також заявив, що Ірландія "активізувалася" перед російською агресією проти України. Він зазначив, що відносини між Ірландією та Сполученими Штатами "набувають ще більш інтенсивного форуму співпраці, ніж будь-коли, через нейтралітет Ірландії".

"Путін платить високу ціну за свою агресію, і вона є однією з причин, через яку ціна стає такою високою", - сказав Байден.

Президент також згадав про свою майбутню телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпінем у п'ятницю, пожартувавши, що Сі "пам'ятає все, що я сказав".

"Жарти убік, - продовжив Байден, - він (Сі - ред.) не вірить у те, що демократія може зберегтися в 21 столітті".

Додамо

Учора, Байден заявив журналістам, що Путін є "військовим злочинцем" через війну Росії проти України.

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