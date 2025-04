Байден назвав Путіна "військовим злочинцем"

Цитата

"Він військовий злочинець", - сказав Байден журналістам в Білому домі.

Додамо

Президент США Джо Байден вважає свого російського колегу Володимира Путіна "вбивцею".

Байден заявив, що на Путіна чекає "розплата" за спробу втручання у президентські вибори, що відбулися в США у листопаді минулого року.

"Він заплатить за це", - сказав Байден в інтерв'ю ABC News, яке вийшло в ефір увечері 16 березня 2021 року. На запитання журналіста Джорджа Стефанопуласа про те, якими будуть наслідки, Байден відповів: "Ви скоро побачите".

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp

— Good Morning America (@GMA) March 17, 2021