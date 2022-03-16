Байден назвав Путіна "військовим злочинцем"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Джо Байден заявив журналістам у середу, що президент Володимир Путін є "військовим злочинцем" через війну Росії проти України. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Він військовий злочинець", - сказав Байден журналістам в Білому домі.
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Президент США Джо Байден вважає свого російського колегу Володимира Путіна "вбивцею".
Байден заявив, що на Путіна чекає "розплата" за спробу втручання у президентські вибори, що відбулися в США у листопаді минулого року.
"Він заплатить за це", - сказав Байден в інтерв'ю ABC News, яке вийшло в ефір увечері 16 березня 2021 року. На запитання журналіста Джорджа Стефанопуласа про те, якими будуть наслідки, Байден відповів: "Ви скоро побачите".
EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp— Good Morning America (@GMA) March 17, 2021