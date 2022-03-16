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Байден назвал Путина "военным преступником"

Байден назвал Путина "военным преступником"

Киев • УНН

 • 118052 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил журналистам в среду, что президент Владимир Путин является "военным преступником" из-за войны России против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Он военный преступник", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

Добавим

Президент США Джо Байден считает своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".

Байден заявил, что на Путина ждет "расплата" за попытку вмешательства в президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре прошлого года.

"Он заплатит за это", - сказал Байден в интервью ABC News, которое вышло в эфир вечером 16 марта 2021 года. На вопрос журналиста Джорджа Стефанопуласа о том, какими будут последствия, Байден ответил: "Вы скоро увидите".

EXCLUSIVE: Pres. Biden told@GStephanopoulosthat he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. Elections.Https://t.Co/rIe2ms8sSvpic.twitter.com/VtAGCvF9hp

— Good Morning America (@GMA)March 17, 2021

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