Байден назвал Путина "военным преступником"

Цитата

"Он военный преступник", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

Добавим

Президент США Джо Байден считает своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".

Байден заявил, что на Путина ждет "расплата" за попытку вмешательства в президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре прошлого года.

"Он заплатит за это", - сказал Байден в интервью ABC News, которое вышло в эфир вечером 16 марта 2021 года. На вопрос журналиста Джорджа Стефанопуласа о том, какими будут последствия, Байден ответил: "Вы скоро увидите".

EXCLUSIVE: Pres. Biden told@GStephanopoulosthat he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. Elections.Https://t.Co/rIe2ms8sSvpic.twitter.com/VtAGCvF9hp

— Good Morning America (@GMA) March 17, 2021