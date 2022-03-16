Байден назвал Путина "военным преступником"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил журналистам в среду, что президент Владимир Путин является "военным преступником" из-за войны России против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Он военный преступник", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
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Президент США Джо Байден считает своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
Байден заявил, что на Путина ждет "расплата" за попытку вмешательства в президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре прошлого года.
"Он заплатит за это", - сказал Байден в интервью ABC News, которое вышло в эфир вечером 16 марта 2021 года. На вопрос журналиста Джорджа Стефанопуласа о том, какими будут последствия, Байден ответил: "Вы скоро увидите".
EXCLUSIVE: Pres. Biden told@GStephanopoulosthat he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. Elections.Https://t.Co/rIe2ms8sSvpic.twitter.com/VtAGCvF9hp— Good Morning America (@GMA)March 17, 2021