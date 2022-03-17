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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Президент США та голова КНР обговорять напад Росії на Україну у п’ятницю

Президент США та голова КНР обговорять напад Росії на Україну у п’ятницю

Київ • УНН

 • 93216 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін проведуть розмову у п’ятницю, 18 березня. Обговорюватимуть зокрема і війну Росії проти України, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Цитата

“Це частина наших постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку між Сполученими Штатами та КНР. Лідери двох країн обговорять питання управління конкуренцією між нашими двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять взаємний інтерес”, - заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Деталі

Розмову між Байденом та Цзіньпінем анонсували після інтенсивної семигодинної зустрічі радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана і китайського дипломата Ян Цзечі в Римі.

Салліван попередив колегу про те, що Китай чекають “потенційні наслідки” у випадку підтримки республікою росії.

Нагадаємо

Джо Байден оголосив про надання додаткових 800 мільйонів доларів США допомоги Україні. Вона матиме форму прямої передачі обладнання українським військовим, щоб допомогти захистити країну від нападу росії.

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