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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Сотні "Стінгерів" та тисячі "Джавелінів": повний список військової допомоги США Україні

Сотні "Стінгерів" та тисячі "Джавелінів": повний список військової допомоги США Україні

Київ • УНН

 • 216597 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні оголосив про додаткові 800 мільйонів доларів США військової допомоги Україні. Допомога матиме форму прямої передачі обладнання українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від неспровокованого та невиправданого вторгнення росії. Детальніше про те, що саме буде передано оборонцям України, повідомили у Білому домі, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що новий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів включає:

  • 800 зенітних систем Stinger;
  • 2000 ракетніх комплексів Javelin, 1000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4;
  • 100 тактичних безпілотних літальних систем;
  • 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць;
  • Понад 20 мільйонів набоїв стрілецької зброї та гранатометів і мінометів;
  • 25 000 комплектів бронежилетів;
  • 25 000 шоломів.

"Окрім американських систем протиповітряної оборони малої дальності, які українці активно використовують, Сполучені Штати також визначили та допомагають українцям придбати додаткові системи більшої дальності, на яких вже навчаються українські війська, так само як і додаткові боєприпаси для цих систем", - сказано в заяві Білого дому.

Нагадаємо

Раніше сьогодні президент Джо Байден в середу розповів, як Сполучені Штати витратять пакет сумою в 800 мільйонів доларів на військову і гуманітарну допомогу Україні.

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