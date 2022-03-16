Сотни "Стингеров" и тысячи "Джавелинов": полный список военной помощи США Украине

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Джо Байден сегодня объявил о дополнительных 800 миллионов долларов США военной помощи Украине. Помощь будет иметь форму прямой передачи оборудования украинским военным, чтобы помочь им защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения россии. Подробнее о том, что именно будет передано защитникам Украины, сообщили в Белом доме, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается, что новый пакет помощи на 800 миллионов долларов включает:

  • 800 зенитных систем Stinger;
  • 2000 ракетных комплексов Javelin, 1000 единиц легкого противоброневого оружия и 6000 противоброневых систем AT-4;
  • 100 тактических беспилотных летательных систем;
  • 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей;
  • более 20 миллионов патронов стрелкового оружия и гранатометов и минометов;
  • 25 000 комплектов бронежилетов;
  • 25 000 шлемов.

"Кроме американских систем противовоздушной обороны малой дальности, которые украинцы активно используют, Соединенные Штаты также определили и помогают украинцам приобрести дополнительные системы большей дальности, на которых уже учатся украинские войска, так же как и дополнительные боеприпасы для этих систем", - сказано в заявлении Белого дома.

Напомним

Ранее сегодня президент Джо Байден в среду рассказал, как Соединенные Штаты потратят пакет суммой в 800 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.

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