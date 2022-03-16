Сотни "Стингеров" и тысячи "Джавелинов": полный список военной помощи США Украине

Детали

Так, сообщается, что новый пакет помощи на 800 миллионов долларов включает:



800 зенитных систем Stinger;



2000 ракетных комплексов Javelin, 1000 единиц легкого противоброневого оружия и 6000 противоброневых систем AT-4;



100 тактических беспилотных летательных систем;



100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей;



более 20 миллионов патронов стрелкового оружия и гранатометов и минометов;



25 000 комплектов бронежилетов;



25 000 шлемов.



"Кроме американских систем противовоздушной обороны малой дальности, которые украинцы активно используют, Соединенные Штаты также определили и помогают украинцам приобрести дополнительные системы большей дальности, на которых уже учатся украинские войска, так же как и дополнительные боеприпасы для этих систем", - сказано в заявлении Белого дома.

Напомним

Ранее сегодня президент Джо Байден в среду рассказал, как Соединенные Штаты потратят пакет суммой в 800 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.