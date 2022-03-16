США передадуть сотні зенітних та тисячі протитанкових систем: Байден розкрив деталі нового пакету допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Джо Байден в середу розповів, як Сполучені Штати витратять пакет сумою в 800 мільйонів доларів на військову і гуманітарну допомогу Україні, передає кореспондент УНН.
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"Цей новий пакет сам по собі забезпечить безпрецедентну допомогу Україні. Він включає в себе 800 зенітних систем, щоб українські військові могли продовжувати зупиняти літаки і вертольоти, що атакують їх людей, і захищати повітряний простір України", - сказав Байден.
Деталі
Також з його слів, на прохання Президента Зеленського США визначили і допомагаємо Україні в придбанні додаткових зенітних комплексів і боєприпасів до них.
Новий пакет допомоги також включає 9 000 портативних високоточних протитанкових систем.
Допомога також включає в себе 7 000 одиниць стрілецької зброї, кулеметів, дробовиків, гранатометів.
США обіцяють також надіслати Україні безпілотники.
Байден також пообіцяв "зробити більше в майбутні дні і тижні" для допомоги Україні.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США, закликав закрити небо над Україною або допомогти з протиповітряною обороною.