США передадут сотни зенитных и тысячи противотанковых систем: Байден раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Джо Байден в среду рассказал, как Соединенные Штаты потратят пакет суммой в 800 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине, передает корреспондент УНН.
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"Этот новый пакет сам по себе обеспечит беспрецедентную помощь Украине. Он включает в себя 800 зенитных систем, чтобы украинские военные могли продолжать останавливать самолеты и вертолеты, атакующие их людей, и защищать воздушное пространство Украины", - сказал Байден.
Детали
Также с его слов, по просьбе Президента Зеленского США определили и помогаем Украине в приобретении дополнительных зенитных комплексов и боеприпасов к ним.
Новый пакет помощи также включает 9 000 портативных высокоточных противотанковых систем.
Помощь также включает в себя 7 000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов.
США обещают также прислать Украине беспилотники.
Байден также пообещал "сделать больше в предстоящие дни и недели" для помощи Украине.
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США, призвал закрыть небо над Украиной или помочь с противовоздушной обороной.