США передадут сотни зенитных и тысячи противотанковых систем: Байден раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Цитата

"Этот новый пакет сам по себе обеспечит беспрецедентную помощь Украине. Он включает в себя 800 зенитных систем, чтобы украинские военные могли продолжать останавливать самолеты и вертолеты, атакующие их людей, и защищать воздушное пространство Украины", - сказал Байден.

Детали

Также с его слов, по просьбе Президента Зеленского США определили и помогаем Украине в приобретении дополнительных зенитных комплексов и боеприпасов к ним.

Новый пакет помощи также включает 9 000 портативных высокоточных противотанковых систем.

Помощь также включает в себя 7 000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов.

США обещают также прислать Украине беспилотники.

Байден также пообещал "сделать больше в предстоящие дни и недели" для помощи Украине.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США, призвал закрыть небо над Украиной или помочь с противовоздушной обороной.